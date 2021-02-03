В Макеевке лишат родительских прав 20-летнюю мать двоих детей

Правоохранители обращаются к гражданам с призывом не быть равнодушными и сообщать о замеченных случаях невыполнения обязанностей по воспитанию детей Фото: Евгения ГУСЕВА

Сотрудники полиции Макеевке привлекли к ответственности 20-летнюю мать двух детей, которая не в состоянии выполнять свои родительские обязанности. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел ДНР.

Уточняется, что к правоохранителям обратилась соседка молодой матери. Она заметила, что 7-месячная и 2-летняя девочки на несколько дней оставались под присмотром пожилой бабушки. Однако и она не может уделять детям должного внимания и заботы из-за возраста и аморального образа жизни.

На данный момент решается вопрос о лишении матери родительских прав. Девочек же поместили в педиатрическое отделение медучреждения Макеевки.

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