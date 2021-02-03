В ДНР составили антирейтинг городов по числу стихийных свалок

Ежегодно со стихийных свалок вывозится порядка 65 тысяч кубометров твердых бытовых отходов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства составили антирейтинг городов по числу стихийных свалок. В 2020 году в топ вошли три города – Ясиноватая, Старобешево и Макеевка. Об этом заявил начальник отдела благоустройства территории и коммунального облуживания ведомства Дмитрий Токмаков.

— Согласно сводным данным, составленным специалистами Минстроя и основанным на сведениях администраций городов и районов, «лидерами» по образованию стихийных свалок в 2020 году стали Ясиноватая – 344 свалки, Старобешевский район – 326 свалок, Макеевка – 267 свалок, — говорится в сообщении.

Напомним, что в ДНР за вынос мусора в неположенное для этого место предусмотрена административная ответственность. Нарушитель должен заплатить штраф. Он составляет от 20 до 80 необлагаемых налогами минимумами доходов для простых граждан и от 50 до 100 – для должностных лиц и предпринимателей.

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