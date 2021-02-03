Денис Пушилин наградил бойцов 1-го Гвардейского батальона специального назначения

Вручение госнаград в годовщину образования батальона стало своеобразной традицией. Фото: пресс-служба официального сайта Главы ДНР

Глава Донецкой Народной Республики, Верховный главнокомандующий Денис Пушилин на праздновании шестой годовщины основания 1-го Гвардейского батальона специального назначения вручил отличившимся бойцам государственные награды.

— Вы защищали русский Донбасс, русскую идею, русскую память. Вы защищали граждан Донецкой Народной Республики, которые вам за это безмерно благодарны! Очень рассчитываю, что батальон будет и дальше демонстрировать такие высокие показатели, выполнять свой долг с честью, с пониманием того, зачем вы это делаете, — отметил Денис Пушилин во время церемония вручения госнаград.

За значительные достижения во время защиты и обеспечения безопасности Республики, мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения специальных заданий бойцы получили медали «За отвагу», знаки отличия «За заслуги перед Республикой» третьей степени и «Георгиевский крест» третьей степени. Кроме того, военнослужащим батальона были присвоены воинские звания.

Закончилась торжественная часть мероприятия концертной программой, организованной бойцами подразделения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Донецке вспоминают Моторолу

Сегодня легендарному комбату могло бы исполниться 38 лет (подробнее)