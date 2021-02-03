Коронавирус в ДНР: Минздрав снял верхний возрастной порог для вакцинации «Спутником V»

Вакцинация от коронавируса в ДНР стартовала 1 февраля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Республики, входящие в группу риска по коронавирусу из-за возраста (старше 60-ти лет), также могут сделать прививку российским препаратом «Спутник V». Об этом сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения ДНР Александр Оприщенко.

— Порядок применения вакцины, в том числе перечень противопоказаний, изменен Минздравом РФ 15 января 2021 года, в то время как производство вакцины осуществлялось ранее без приостановления и изъятия из оборота препарата с целью изменения инструкции согласно новым требованиям, — пояснил и.о. Минздрава.

При этом возрастные ограничения для вакцинации «Спутником V» все еще сохранились для детей. Иммунизация препаратом не проводится, если пациент не достиг возраста 18 лет. По словам Оприщенко, данная информация была доведена до медицинских работников.

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