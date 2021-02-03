В ЛНР зафиксирован один летальный случай от коронавируса

С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели режим повышенной готовности Фото: Алена МАРТЫНОВА

За прошедшие сутки в Луганской Народной Республике был зафиксирован один летальный случай от коронавирусной инфекции. Таким образом, с начала пандемии медики Республики зарегистрировали 234 случая смерти пациентов, у которых был диагностирован COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

— Всего по состоянию на 09:00 3 февраля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 2641. Зарегистрирован один летальный случай, — говорится в сообщении.

При этом 2201 человек из общего числа инфицированных уже побороли болезнь. С дважды отрицательным результатом теста на COVID-19 из выписали из медучреждений.

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