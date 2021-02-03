В ДНР снова зафиксировали прирост больных коронавирусом за сутки

В прошедшие сутки на лечение поступили 189 пациентов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Министерстве здравоохранения ДНР сообщили об очередном приросте пациентов с диагнозом коронавирус. В прошедшие сутки на лечение поступили 189 пациентов.

— За 2 февраля проведено 519 исследований, из них выявлено 130 случаев заболевания (25,0%) и у 59 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, — говорится в сообщении.

Таким образом, за время пандемии в ДНР было зафиксировано 20 786 случаев заболевания коронавирусом, из них на лечении находятся 7990 пациентов (стационарном и амбулаторном), выписаны 10 984 человек, летальных случаев 1812.

Министерство здравоохранения ДНР напоминает о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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