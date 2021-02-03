Армия Украины в десять раз увеличила интенсивность обстрелов ДНР

В домах повреждена кровля, фасады, остекления и ограждения. Фото: Архив представительства ЛНР в СЦКК

За прошедшие сутки украинская армия в десять раз увеличила интенсивность обстрелов населенных пунктов Республики. Под огнем оказались поселок шахты 6/7, Сигнальное, Еленовка, Сосновское, Ленинское и Шевченко. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— По территории ДНР, в нарушение Минских соглашений, а также договоренностей о перемирии, применялось следующее вооружение: минометы, СПГ, БМП/БТР. Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 40 единиц, — говорится в сообщении.

Один мирный житель раненый. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу. Тем временем в селе Сигнальное пять домов получили повреждения.

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