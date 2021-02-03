3 февраля в Донецке будет пасмурно, ожидается дождь

Весь день в Донецке будет пасмурно Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

3 февраля жители столицы могут не высматривать солнце из-за облаков - пасмурная погода продержится в Донецке до самого вечера. С утра ожидается мелкий дождь, но ближе к вечеру он прекратится.

Утром столбики термометров покажут +5 градусов тепла, днем воздух прогреется до максимальных +9 градусов.

Ветер южный, со скоростью до 4 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747-746 миллиметров ртутного столба.

В этот день в народе почитали память преподобных Максима Исповедника и Максима Грека. По поверью, молодой месяц обещал хороший урожай: «Если месяц заскользил, в тучу белый рог вонзил - будет доброе жито да мука в сито». А ясное небо, напротив, указывало на недород.

Если 3 февраля была ясная погода - ждали раннюю весну.

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