Нуждающимся луганчанам передали шефскую помощь от ЛЭМЗ

Под постоянной опекой ЛЭМЗ жители Луганска находятся с 2016 года. Фото: mir-lug.info

Волонтеры общественного движения «Мир Луганщине» доставили нуждающимся луганчанам очередную партию гуманитарной помощи от Луганского электромашиностроительного завода (ЛЭМЗ). Об этом сообщила пресс-служба движения.

- Сегодня мы передали очередную партию адресной помощи людям, которые в ней очень нуждаются. Конечно же, они безумно благодарны - не только за саму помощь, но также за оказанное им внимание, - отметила помощник руководителя проекта «Волонтер», созданного при общественном движении «Мир Луганщине», Анастасия Дробязкина.

Активисты передали жителям города продукты питания, лекарства и средства гигиены. Это уже 69-я партия шефской помощи луганчанам от ЛЭМЗ.

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