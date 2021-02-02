Украинский танкист рассказал о неисправной технике ВСУ

Далеко не вся техника в украинской армии исправна. Фото: штаб «ООС»

Значительная часть украинской военной техники неисправна. Об этом заявил перешедший на сторону ДНР военнослужащий 1-й танковой бригады ВСУ Анатолий Тараненко. Об этом сообщает Народная милиция ДНР.

- Тараненко проходил службу в 30-й и 72-й механизированных бригадах, где в боевой готовности находились не более 60 процентов бронетехники. Но по прибытию в 1-ю танковую бригаду оказалось, что положение дел еще хуже, - цитируют в УНМ танкиста.

На новом месте службы исправными оказались не более 40 процентов техники. По словам Тараненко, запчасти для ремонта со склада разворовываются, а за оставшиеся приходится платить самим военнослужащим.

- Солдаты ремонтируют технику практически за свой счет, - приводят в ведомстве слова украинского танкиста.

Напомним, военнослужащий 1-ой танковой бригады ВСУ Анатолий Тараненко перешел на сторону ДНР, спасаясь от насилия и денежных поборов в своей части.

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