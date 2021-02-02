«Наши паспорта РФ действительны!»: Как дончане ответили украинским фейкометам

Процесс получения дончанами паспортов РФ не прекращается даже в субботу
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Как только Россия смогла организовать процесс паспортизации граждан Республики, не смолкают ядовитые реплики от бывших побратимов. И паспорта-то де РФ выдает дончанам неполноценные, и нигде эти паспорта в самой России не проходят в реестре, и прочее прочее.
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На украинских прогандистов не действуют ни количество полученных паспортов (а к началу февраля эта цифра только в ДНР достигла почти 210 тысяч человек), ни тот факт, что все получившие российский паспорт беспрепятственно пересекают по нему границу в различных странах, включая Россию.
Дончанин Сергей Селиванов не поленился и направил запрос в Управление по вопросам миграции РФ. А вскоре получил исчерпывающий ответ: «Паспорт с кодом подразделения 610-068 является действительным»!
Ответ МВД РФ. Фото: архив Анастасии Селивановой
- Кто и для чего делает такие вбросы, придумывает истории про несчастных «паспортных страдальцев», думаю вы догадаетесь сами, - прокомментировал дончанин.
Процесс приема документов и выезда за получением паспорта РФ не прекращается даже в субботу. Подробнее о том, что процедура получения гражданства значит для дончан, читайте в материале нашего корреспондента.
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