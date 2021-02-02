За сутки в ЛНР не зафиксировали новых заболевших коронавирусом

Вакцинация в ЛНР стартовала 1 февраля Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

За минувшие сутки в Луганской Народной Республике не зарегистрировали ни одного факта заражения жителей новой коронавирусной инфекцией. Летальных случаев среди заболевших COVID-19 тоже нет. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ЛНР.

- За время пандемии в Республике заболели коронавирусом 2 624 человека. После выздоровления выписаны из больниц 2 172 пациента, 233 человека умерли от болезни, - рассказали в Минздраве.

Напомним, вчера в ЛНР стартовала вакцинация от коронавируса. Первыми бесплатную прививку смогли сделать сотрудники «скорой помощи» и МЧС.

- Благодаря помощи Российской Федерации Республика получила возможность провести добровольную бесплатную вакцинацию всех, - заявил глава государства Леонид Пасечник. - Считаю, что необходимо ответственно подойти к данному вопросу. Это позволит нам снять ограничения и вернуться к спокойной и здоровой жизни.

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