За сутки в ДНР от коронавируса выздоровели 123 человека

Врачи просят жителей Республики быть внимательными к своему здоровью и соблюдать масочный режим. Архивное фото Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За минувшие сутки медики диагностировали 171 новый случай заражения коронавирусной инфекцией жителей Донецкой Народной Республики. При этом 123 пациента были выписаны из больниц после выздоровления, еще двое больных умерли. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.

- За 1 февраля провели еще 505 исследований. Из них обнаружили 141 новый случай заражения жителей COVID-19, и у 30 человек диагноз установили после сдачи анализов, - рассказали в ведомстве.

По данным Минздрава, всего за время пандемии в Республике были зарегистрированы и подтверждены 20 597 случаев заболевания населения новой коронавирусной инфекцией. На лечении все еще остаются 7 884 больных; 10 909 человек полностью выздоровели, а 1 804 скончались от болезни.

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