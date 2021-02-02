С применением БМП: За сутки территорию ДНР обстреляли трижды

Украинские военные открыто нарушают условия перемирия. Фото: штаб «ООС»

За прошедшие сутки армия Украины обстреляла территорию ДНР трижды. Противник вел огонь из запрещенного вооружения - БМП и БТР, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Об этом сообщили представители Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Общее число примененных украинскими солдатами боеприпасов составило четыре единицы, - уточнили наблюдатели.

Противник бил с двух направлений - мариупольского и донецкого. Под огнем украинских солдат оказались окрестности поселков Александровка, Минеральное и села Ленинское.

Кроме того, в нарушение дополнительных мер по перемирию киевские военные продолжают вести инженерные работы. Окапываясь на позициях в районе села Водяное на южном направлении, они применили окопные снаряды - в результате наблюдатели зафиксировали четыре взрыва.

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