Правительству ДНР разрешили регулировать цены на газ

(архивное фото) Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Согласно указу Главы ДНР №24 от 29 января 2021 года Правительству Донецкой Народной Республики предоставлены полномочия в части регулирования цен на газ. Соответствующее положение закреплено в документе, опубликованном 1 февраля на официальном сайте лидера государства Дениса Пушилина.

- Наделить Правительство ДНР полномочиями по государственному регулированию цен на природный газ, тарифов на услуги по его поставке, транспортировке и распределению, установлению норм потребления газа и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, - говорится в тексте указа.

В связи с этим утратил силу указ Главы ДНР №148 «О тарифах на природный газ для потребителей Донецкой Народной Республики» от 17 апреля 2015 года, согласно которому цены на газ устанавливались в Республике ранее.

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