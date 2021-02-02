В ДНР заинтересованы в загрузке предприятий

Ясиноватский машиностроительный завод производит продукцию для угольных предприятий Республики и на экспорт. Фото: denis-pushilin.ru

В Донецкой Народной Республике намерены увеличивать экспортный потенциал промышленных предприятий - в части обеспечения их заказами и изготовления продукции высокого качества. Об этом сообщил Глава государства Денис Пушилин в ходе рабочей поездки на Ясиноватский машиностроительный завод.

- Хорошо, что завод сохранил кадровый и технический потенциал для выполнения таких работ. Хотелось бы новых рекордов, потому как слишком долго мы живем старыми победами, - отметил лидер государства.

По результатам поездки Глава Республики поручил Министерству промышленности и торговли всячески содействовать в развитии экспортных возможностей промышленных предприятий ДНР.

- Мы заинтересованы, чтобы наши предприятия были загружены, - отметил Денис Пушилин.

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