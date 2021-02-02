Привезли домой 36 медалей: На Всероссийских соревнованиях по плаванию победила сборная ДНР

Юниорская сборная ДНР. Фото: Минспорт.рус

На Всероссийских соревнованиях по плаванию на призы Заслуженного тренера России Галины Долговой победила юниорская сборная из ДНР. Молодые спортсмены заняли первое общекомандное место и забрали с собой 36 медалей. Об этом сообщили в пресс-службе министерства молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики.

- Сборная Республики заняла первое место, отвоевав пятнадцать золотых, десять серебряных и 11 бронзовых медалей на Всероссийских соревнованиях по плаванию детской лиги «Поволжье» на призы Заслуженного тренера России Галины Долговой, - рассказали в ведомстве.

В Минспорта уточнили, что первенство проходило с 29 по 31 января в Казани. В соревнованиях участвовали порядка 800 спортсменов из разных регионов РФ в возрасте от 9 до 18 лет.

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