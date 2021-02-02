Более 700 заявок на прививку от Сovid-19 подали жители ДНР в первый час онлайн-записи

В ДНР стартовала вакцинация от коронавируса Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Только за первый час онлайн-записи на бесплатную прививку от Сovid-19 поступило больше 700 заявок от жителей ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики.

- Наблюдаем большой спрос у населения. За первый час работы уже приняли более 700 заявок на вакцинацию, - рассказали в ведомстве.

Напомним, онлайн-регистрация жителей ДНР, желающих привиться от новой коронавирусной инфекции российской вакциной, стартовала на сайте Минздрава с 1 февраля. Записаться на бесплатную прививку можно в специальном разделе сайта. Для этого необходимо заполнить форму регистрации - указать свою фамилию, имя и отчество, дату рождения, город проживания и адрес, а также контактный номер телефона.

Все поля, кроме «Примечание», обязательны к заполнению.

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