2 февраля в Донецке будет сильный дождь, +7 градусов Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецке и Донецкой Народной Республике 2 февраля будет сплошная облачность. Сильный дождь.

По прогнозу синоптиков МЧС ДНР, температура воздуха будет колебаться от + 5 до +7 градусов.

В течение суток ветер будет дуть в южном направлении. Скорость воздушных масс составит от 7 до 12 метров в секунду.

2 февраля почитается память преподобного Евфимия Великого. В народе этот день называли «Ефимкины метели». По метелям наши предки предсказывали погоду на ближайшее будущее. Если 2 февраля метет метель, то вся Масленая неделя будет метельной. Если этот день выдавался пасмурным, то стоило ждать поздних метелей. А если на Ефимия в полдень было солнце, то весну ожидали раннюю.

По прогнозам синоптиков, 3 февраля в Донецке и ДНР температурный фон останется прежним, будет мелкий дождь.

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