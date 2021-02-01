Украинский танкист перешел на сторону ДНР

Басурин рассказал подробности перехода украинского танкиста на сторону ДНР Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Украинский танкист перешел на сторону Донецкой Народной Республики. Об этом сегодня заявил заместитель начальника Управления Народной милиции Республики Эдуард Басурин.

- К нам за помощью обратился опасающийся за свою жизнь военнослужащий механизированного батальона первой танковой бригады ВСУ с просьбой защитить его от произвола со стороны сослуживцев, - рассказал Эдуард Басурин.

28 января во взаимодействии с силовыми ведомствами Республики была проведена успешная операция по обеспечению перехода на территорию ДНР рядового Анатолия Тараненко.

Сейчас украинскому военному оказывают психологическую помощь. Его жизни ничто не угрожает.

По словам самого Тараненко, поводом для бегства стало постоянное насилие со стороны сержантов, которые по указанию командира взвода отбирали у него часть денежного довольствия.

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