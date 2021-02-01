В ДНР ожидается похолодание к концу недели Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Гидрометцентр МЧС ДНР прогнозирует во второй половине недели похолодание до минус 6 градусов. Об этом сегодня сообщила начальник отдела общественных связей и международной деятельности МЧС Республики Наталья Гетова.

- По данным Гидрометцентра МЧС ДНР, в Республике на этой неделе ожидается неустойчивая погода с осадками в отдельные дни: в первой половине недели - в виде дождя и с температурой воздуха от 2 до 7 градусов тепла; во второй половине - в виде мокрого снега и снега при температуре воздуха от 1 до 6 градусов мороза, - рассказала Наталья Гетова.

На прошлой неделе в Республике наблюдался шквалистый ветер. Были незначительные осадки. Ночью столбики термометров достигали отметки 2 градуса со знаком минус. Сейчас в Донецке сохраняется преимущественно облачная погода, на улице восемь градусов тепла.

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