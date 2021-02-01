Френсис Хьюз заявил, что интеграция Донбасса с Россией поможет противостоять украинскому фашизму. Фото: из личного архива

Интеграция республик Донбасса с Российской Федерацией поможет противостоять украинскому фашизму. Об этом заявил ирландский журналист, писатель, активист Френсис Хьюз.

- Фашизм никогда не покидал Европу. А в 2014 году, после переворота на майдане в Киеве, фашизм, спонсируемый Евросоюзом и Америкой, вернулся на Украину. Единственный способ защитить народы Донбасса и Крыма, которые исторически являются русскими, - это помочь им воссоединиться с историческим Русским миром, с которым их объединяют общая история, культура, язык, музыка, ценности, - сказал он.

Френсис Хьюз добавил, что жители России, Донбасса и даже других регионов должны объединиться, чтобы предотвратить распространение фашистского режима в Европе.

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