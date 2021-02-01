В Донбассе украинские солдаты отказываются выполнять приказы, запрещающие покидать части

В Донбассе украинские солдаты отказываются выполнять приказы. Фото: штаб ООС

В Донбассе украинские военные отказываются выполнять приказы командиров, связанные с запретом покидать расположение подразделений до особого распоряжения, считая их противоправными и незаконными. Об этом сегодня сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- В подразделения оперативно-тактической группировки «Север» были отправлены указания, запрещающие покидать пункты временной дислокации до особого распоряжения. Среди личного состава батальона 59-й бригады, дислоцирующегося в Мироновском, уже отмечается рост недовольства, - сообщил Иван Филипоненко.

Офицер пресс-службы добавил, что для поддержания порядка в Мироновский прибыл комбриг Шаповалов, который пообещал принимать жесткие меры в отношении всех нарушителей дисциплины.

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