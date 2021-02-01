В ДНР ввели в эксплуатацию в тестовом режиме новую передающую телестанцию. Фото: Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Новоазовском районе ДНР начала работать новая передающая станция для расширения зоны покрытия республиканского теле- и радиовещания. Об этом сегодня сообщили в Министерстве связи.

- ГП «Радиотелевизионный передающий центр» на территории Новоазовского района начато тестовое вещание десяти телевизионных каналов в цифровом формате, входящих в первый мультиплекс, - говорится в сообщении Минсвязи.

В первый мультиплекс входят следующие телеканалы: «Первый Республиканский», «Юнион», «Оплот», «Оплот 2», «Новороссия», «Первый канал», «НТВ», «Россия 24», «Россия 1», «360º», а также радиостанции «Радио Республика» (на частоте 96, 8 МГц) и «Дорожное радио» (на частоте 102, 9 МГц).

После завершения тестирования и ввода в эксплуатацию объекта, который запланирован на первый квартал, жителям Новоазовского района будет доступно вещание около 40 телеканалов. Это улучшит качество сигнала не только в ДНР, но и на подконтрольных Украине территориях.

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