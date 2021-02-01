В ДНР утвердили новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги

Повышение необходимо для бесперебойной и качественной работы коммунальной сферы Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Правительство ДНР утвердило новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги.

- На заседании Правительством приняты Постановления «О тарифах на природный газ», «О тарифах на услуги централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения», «О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения», «О тарифах на электрическую энергию», «Об установлении предельных индексов изменения тарифов на услуги по содержанию многоквартирных жилых домов, сооружений и придомовых территорий и на услуги по вывозу твердых бытовых отходов», - говорится в сообщении Правительства.

По данным Республиканской службы по тарифам, для населения тарифы на услуги водоснабжения, централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения увеличатся на 20 процентов. Тарифы на электроэнергию увеличатся на 30 процентов, на природный газ - на 16 процентов и на водоотведение - на 11 процентов.

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