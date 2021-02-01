Глава ДНР Денис Пушилин привился от коронавируса. Фото: сайт Главы Республики

1 февраля Глава ДНР Денис Пушилин привился российской вакциной против коронавируса «Спутник V» в рамках стартовавшей сегодня в Республике кампании по вакцинации населения. Перед началом процедуры вакцинации глава государства прошел медосмотр, а по ее окончании пообщался с журналистами.

Денис Пушилин отметил, что вакцина проверенная и эффективная, о чем свидетельствуют проведенные клинические испытания, и, по его словам, осложнений никаких не должно быть.

- Для сомневающихся граждан лучше показать своим примером, что это безопасно и нужно. Это гражданский долг в том плане, что здесь вы думаете не только о себе, а и о безопасности окружающих вас граждан. Мы сделаем так, чтобы все желающие получили свою дозу вакцины, чтобы выработался коллективный иммунитет, - цитирует Дениса Пушилина сайт главы Республики.

Напомним, 1 февраля в Республике стартовала кампания по бесплатной вакцинации жителей от коронавируса.

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