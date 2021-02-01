В ДНР началась онлайн-запись на вакцинацию от коронавируса в ДНР для всех желающих

В Республику доставили несколько тысяч доз вакцины «Спутник V» Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Сегодня, 1 февраля, в ДНР началась онлайн-запись жителей, желающих привиться от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Зарегистрироваться можно на сайте Министерства здравоохранения.

- Мы наблюдаем большой спрос среди жителей, за первый час работы уже принято больше 700 заявок на вакцинацию, - сообщили в Минздраве.

При заполнении формы регистрации необходимо указать фамилию, имя и отчество, дату рождения, город проживания и домашний адрес, а также телефон для связи. В заявке можно оставить свои примечания, для них будет выделено отдельное поле.

Напомним, что 1 февраля в ДНР началась вакцинация от коронавируса. В Республику привезли несколько тысяч доз вакцины. В первую очередь пройти вакцинацию смогут медицинские работники, работники сферы образования, социальные работники и те, кто по долгу службы контактируют с большим количеством людей.