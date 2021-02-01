Сегодня начнется вакцинация от коронавируса в ДНР

Сегодня в ДНР начнется вакцинация от коронавируса Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

1 февраля начинается вакцинация от коронавируса в ДНР. В Республику привезли несколько тысяч доз вакцины. Ее распределили по пунктам, где будут делать прививки от Covid-19.

- Приходит человек, его обследуют, опрашивают, он заполняет анкету, дает добровольное согласие. Ему вручается памятка - как себя вести после вакцинации. Через полчаса после вакцинации он уходит домой под наблюдение. Наблюдение будут осуществлять медработники, - рассказал министр здравоохранения ДНР Александр Оприщенко.

В первую очередь пройти вакцинацию смогут медицинские работники, работники сферы образования, социальные работники и те, кто по долгу службы контактируют с большим количеством людей.

В ближайшее время в ДНР поступит следующая партия прививок. Вакцинация будет проходить бесплатно, добровольно и с учетом рекомендаций министерства здравоохранения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Помощники или мошенники?» Частные фирмы предлагают пенсионерам из ДНР услугу по получению перевыпущенных «Ощадбанком» карт

Многие пожилые жители республик Донбасса лишены возможности самостоятельно поехать на территорию Украины (подробнее)