За год в водоемы ЛНР запустили более 900 тысяч мальков карпа, толстолоба и радужной форели

В Минприроды просят рыбаков бурить зимой побольше лунок, чтобы избежать замора рыбы. Фото: mprlnr.su

В 2020 году рыбоводы ЛНР вырастили более 900 тысяч мальков. Об этом сообщила пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР.

- Запустили карпа и толстолоба, а также экспериментальные партии радужной форели. Арендаторы вырастили мальков средним весом 25-50 граммов, - говорится в сообщении.

Отмечается, что рыбохозяйственная деятельность в Республике ведется на 179 водоемах. В 2021 году арендаторы собираются выпустить в них 905 тысяч мальков и выловить товарной рыбы в объеме 237 тонн.

В Минприроды подчеркнули, что предприниматели обязаны поддерживать благоприятную экологическую ситуацию на водном объекте - от уборки территории до благоустройства мест для рыбалки и покоса растительности. Также проводить с июня по сентябрь кормление. А еще профилактику болезней рыб и возможного замора.

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