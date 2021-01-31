Погода в Донецке: 1 февраля будет пасмурно и потеплеет до +8 градусов

В Донецке будет пасмурно и ветрено Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

1 февраля в Донецке и Донецкой Народной Республике ожидается пасмурная погода. Без осадков. Температура воздуха утром +1…+2 градуса, днем до +8 градусов, вечером – 6-7 градусов тепла. Южный ветер будет дуть скоростью от 6 до 7 м/с, порывами до 20 м/с.

В этот день Православная церковь почитает память преподобного Макария Великого (300-391 гг.) отшельника, христианского святого, автора духовных бесед и молитв. В народе Макарьев день еще получил прозвище «Весноуказчик». По погоде этого дня определяли, когда наступит весна. Если ясный день или оттепель – к ранней весне. Метель, начавшаяся в этот день, продлится до марта. Какая погода 1-го числа – таким и весь февраль будет. Звездное небо – к затяжной зиме.

По прогнозам синоптиков 2 февраля будет дождь. Температура воздуха течение дня будет колебаться +7…+9 градусов. Порывы южного ветра будут достигать 14 м/с.

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