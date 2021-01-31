Стало известно о порядке онлайн-записи на вакцинацию от коронавируса в ДНР

Вакцину уже развезли по 10 пунктам в Донецке Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Онлайн-регистрация жителей ДНР, желающих вакцинироваться от коронавируса российской вакциной «Спутник V», будет доступна с 1 февраля. Порядок заполнения заявки пояснили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Записаться на иммунизацию можно через специальный раздел на сайте Минздрава. С 1 февраля для посетителей будет доступна форма регистрации. При ее заполнении необходимо будет указать фамилию, имя и отчество, дату рождения, город проживания и домашний адрес, а также телефон для связи. При необходимости жители смогут оставить в заявке свои примечания, для них будет выделено отдельное поле.

Кроме того, в разделе «COVID-19» расположенном в верхней части сайта, можно получить сведения о вакцине «Спутник V» с описанием противопоказаний и подробным алгоритмом вакцинации, а также ознакомиться с перечнем прививочных пунктов.

Также возможна регистрация через контактные телефоны общественного движения «Донецкая республика».

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