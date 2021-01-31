Контрабандисты сумели переправить через линию фронта в Донбассе 75 тысяч пачек сигарет

Республиканские сигареты нашли в гаражах и торговых точках. Фото: СБУ

В СБУ отчитались о громком успехе в борьбе с республиками Донбасса. Удалось заблокировать незаконную реализацию оптовых партий контрафактных сигарет, изготовленных в ЛНР и ДНР.

Наладила поставки через линию фронта, нашпигованную минами, некая частная предпринимательница из подконтрольного Киеву Краматорска. Деловая женщина сбывала товар через розничные торговые точки Донецкой области.

Во время обысков в двух гаражах и по местам сбыта оперативники спецслужбы изъяли 75 тысяч пачек сигарет без марок акцизного сбора на сумму более чем 4 млн гривен (10,5 млн рублей). Что интересно, максимальное наказание, которое грозит предпринимательнице, - штраф в 170 тысяч гривен (440 тысяч рублей). Дело открыли по ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины.

А вот товар конфискуют и уничтожат. Только вот не окажется ли он потом в тех же самых торговых точках?

Кстати, СБУ ищет украинских военных, которые помогли переправить товар. Спецслужбистам тоже хочется заполучить для себя канал поставок.

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