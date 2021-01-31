В ДНР увеличили количество прививочных пунктов для вакцинации от коронавируса

Первую партию российской вакцины сегодня развезли в десять прививочных пунктов в Донецке Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Власти ДНР расширили количество и георгафию прививочных пунктов для иммунизации населения от коронавирусной инфекции. Об этом сегодня сообщил министр здравоохранения Александр Оприщенко.

- По всей Республике будут работать 38 прививочных пунктов. К тем 32, о которых мы информировали ранее, добавятся еще шесть - в Дебальцево, Докучаевске, Харцызске, Ясиноватой, Снежном и Старобешевском районе.

Тем временем, первую партию российской вакцины сегодня развезли в десять прививочных пунктов в Донецке.

- Партия ограниченная, мы решили распределить ее на 10 прививочных кабинетов. Завтра, 1 февраля, с трех часов дня начинается прививочная кампания, – сказал Оприщенко.

Узнать, где находятся пункты, каким образом проводится вакцинирование, а также записаться на прививку в онлайн-режиме можно на сайте Минздрава ДНР.

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