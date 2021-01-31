Коронавирус в ДНР: За сутки 9 жителей умерли от COVID-19

Медики продолжают выявлять опасную инфекцию у жителей Республики Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирусом в ДНР за минувшие сутки заболели 83 жителя, а 9 – умерли. За это время никого из жителей не выписали после выздоровления от COVID-19.

- Проведено 188 исследований, из них выявлено 63 случая заболевания (33,5%) и у 20 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 20426. На лечении – стационарном и амбулаторном - сейчас находятся 7838 жителей. Общее число выписавшихся после излечения – 10786. Летальных случаев – 1802.

Также за сутки выявлено 52 случая пневмоний, на 40 случаев меньше, чем за предыдущий день. 32 человека госпитализированы. Всего на лечении 1494 пациента с пневмониями, из них 655 на кислородной поддержке (+4 за сутки).

Тем временем, медики напоминают о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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