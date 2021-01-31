Под Донецком на один день откроют гуманитарный коридор

Через КПВВ «Еленовка» людей пропускают два раза в неделю – в понедельник и пятницу Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В понедельник, 1 февраля, возобновится пропуск жителей через контрольно-пропускной пункт въезда-выезда (КПВВ) «Еленовка» под Донецком. Он будет открыт с 9.00 до 16.30 по московскому времени.

В Межведомственном оперативном штабе по предупреждению коронавируса сообщили, что для выезда из ДНР необходимо иметь регистрацию на подконтрольной Украине территории, для въезда – разрешение оперативного штаба.

Жители, которые едут в ДНР, заполняют бланк-согласие на направление в больницу для обследования на COVID-19. Или по желанию прямо на КПВВ проходят платное тестирование. Его стоимость 1750 рублей. Если результат отрицательный, то человек подписывает согласие на самоизоляцию в домашних условиях. В случае положительного результата въезжающего направят в больничный стационар для дальнейшего обследования.

Напомним, что сейчас в ДНР на линии разграничения работает только один пункт пересечения «Еленовка» – «Новотроицкое». По нему людей пропускают два раза в неделю – в понедельник и пятницу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как обманывают жителей ДНР

«КП» составила рейтинг наиболее популярных методов мошенничества (подробнее)