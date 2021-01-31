В ДНР откроют онлайн-запись на вакцинацию от коронавируса

Вакцинация от коронавируса в ДНР стартует 1 февраля Фото: Мария ЛЕНЦ

Поздно вечером, 30 января, в Донецкую Народную Республику прибыла первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Утром следующего дня на базе спецмедснабжения ее распределили по пунктам, где будут делать прививки от Covid-19.

В первую очередь вакцинацию пройдут те, кто по долгу службы контактируют с большим количеством людей. Однако с 1 февраля откроется онлайн-запись - для всех желающих. Об этом сообщил министр здравоохранения ДНР Александр Оприщенко.

- Как только начнем вакцинацию, будет открыта электронная форма регистрации на сайте Минздрава для всех желающих. Можно будет зарегистрироваться заранее. Также планируем проводить регистрацию через телефонные линии общественного движения «Донецкая республика», - сказал глава Минздрава Республики.

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