Украинские каратели бьют по Донецку и югу ДНР из минометов

Украинские военные активно используют при обстрелах минометы. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Украинские каратели нанесли мощные удары из минометов по окраинам Донецка и югу ДНР. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Сегодня с 08:05 со стороны села Водяное начался массированный обстрел по направлению села Ленинское на юге ДНР. В течение 30 минут противником было выпущено 16 мин калибром 120 мм, - говорится в сообщении.

Также вчера вечером и ночью ВСУ обстреляли окраины Донецка. По поселкам Александровка, Сигнальное и Луганское было выпущено 14 мин калибром 82 мм, 16 снарядов из БМП-2 и БМП-1 и 5 гранат из СПГ.

В результате обстрела Александровки ранение верхней трети левого бедра получил 42-летний мирный житель. Пострадавший был доставлен в травматологическое отделение Центральной городской больницы № 14.

Также в Александровке повреждена крыша жилого дома №15 на улице Горького.

Кроме того, в Сигнальном зафиксированы повреждения по адресам: ул. Гагарина, 2 кв.1 — остекление одного оконного блока; ул. Гагарина, 4 — гараж, ограждение.

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