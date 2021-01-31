Денис Пушилин рассказал, как будет проходить вакцинация от коронавируса в ДНР

В Донецк привезли несколько тысяч доз российской вакцины «Спутник V» Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

1 февраля в ДНР начинается вакцинация от COVID-19 жителей российской вакциной «Спутник V». Об этом заявил журналистам Глава Республики Денис Пушилин.

- Доставлено несколько тысяч доз. Партии будут поступать на регулярной основе. Мы благодарны Российской Федерации за то, что она поддерживает нас, — сказал Пушилин.

Он добавил, что уже определены первоочередные категории граждан для иммунизации: медработники, сотрудники сферы образования, социальные работники, сотрудники ведомств и служб, работа которых предполагает контакты с большим количеством людей. Списки на вакцинацию уже составлены.

- Во главу угла мы ставим безопасность и здоровье наших граждан. Сама вакцинация будет проходить бесплатно и добровольно, с учетом рекомендаций медиков, — отметил Глава ДНР.

Кстати, Денис Пушилин сам также планирует пройти вакцинацию.

Напомним, что вакцина от COVID-19 «Спутник V» разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

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