Вакцинация от коронавируса в ДНР стартует 1 февраля

В Республику прибыла первая партия российской вакцины от коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

Первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» прибыла в Донецкую Народную Республику. Ее встретили в Донецке.

- С доставкой вакцины из России по сути начинается вакцинация Донецкой Народной Республики. Для нас этот процесс долгожданный, потому что коронавирусная инфекция распространяется. Конечно же, мы сейчас видим решение всех сложностей, которые у нас есть - массовой вакцинацией, - заявил Глава ДНР Денис Пушилин.

Руководитель государства поблагодарил Российскую Федерацию за то, что она поддерживает в самых сложных направлениях.

В первую очередь пройти вакцинацию смогут медицинские работники, работники сферы образования, социальные работники и те, кто по долгу службы контактируют с большим количеством людей.

- В ближайшее время ждем следующую партию вакцины. Рассчитываем, что этот процесс будет непрерывным. Мы ставим в главу угла безопасности здоровья наших граждан, - добавил Денис Владимирович.

Вакцину начали развозить по пунктам, где будут делать прививки.

- Вакцинация начнется 1 февраля, - сообщил министр здравоохранения ДНР Александр Оприщенко.

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