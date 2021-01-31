В Донецке ранен мирный житель в результате обстрела 28-й бригады ВСУ

По столичным поселкам украинские каратели стреляли из пушек БМП и минометов. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Вечером 30 января ВСУ устроили массированный обстрел поселков на юго-западной окраине Донецка. Ранен мирный житель Александровки. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)

Также имеются повреждения среди гражданской инфраструктуры. Более подробная информация уточняется.

По сведениям Народной милиции ДНР обстрелы велись с позиций 1-го механизированного батальона в районе Марьинки и с позиций 2-го механизированного батальона 28-й бригады в районах Славное и Новомихайловка по приказу комбрига Марченко.

Боевики этой бригады четыре раза открывали огонь, выпустив по поселкам Александровка, Сигнальное и Луганское 14 мин калибром 82 мм, 16 снарядов из БМП-2 и БМП-1 и 5 гранат из СПГ.

Материалы по факту обстрела будут переданы представителям международных организаций, а также в Генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении командира 28-й бригады Марченко.

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