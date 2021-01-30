Погода в Донецке: 31 января будет пасмурно на протяжении всего дня

Весь день в Донецке продержится пасмурная погода Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Погода в Донецке 31 января выдастся пасмурной. Ранним утром даже возможен дождь, но ближе к середине дня он должен закончиться. Больше осадков не ожидается.

Также синоптики прогнозируют сильный ветер. Скорость воздушных потоков составит 13 метров в секунду. Температура воздуха в этот день будет колебаться от -2 до +6 градусов.

Народный прогноз погоды. 31 января почитается память святителей Афанасия и Кирилла. В этот день можно делать прогноз на следующий. Если 31 января был пурпурный закат, то к утру ожидали большого снегопада, мороза и ветра. Погоду предсказывали и вороны: если они летали стаями, надо было готовится к сильным морозам.

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