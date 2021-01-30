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Политика

В медслужбу ВСУ доставили иностранную антиковидную вакцину для тестирования ее на боевиках

Боевики отказываются прививаться неизвестным препаратом
Екатерина СорокаЕкатерина Сорока
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Боевики написали рапорты об отказе прививаться неизвестным препаратом от коронавируса

Боевики написали рапорты об отказе прививаться неизвестным препаратом от коронавируса

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Боевики Вооруженных формирований Украины в Донбассе отказываются прививаться неизвестной иностранной вакциной от коронавируса. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

— По информации нашего источника в штабе оперативно-тактической группировки (ОТГ) «Север», в медслужбу группировки доставлена партия иностранной вакцины для тестирования ее на военнослужащих, — говорится в сообщении.

По данным информатора оборонного ведомства Республики, для экспериментов выбрали 80-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду, где сейчас отмечаются массовые недовольства. Боевики опасаются за свое здоровье и возможные побочные эффекты, а командование упрямо продолжает держать в тайне название препарата.

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