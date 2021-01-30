Донецкие КВН-щики показали себя на кастинге нового юмористического проекта телеканала «СТС»

КВНщики ДНР приняли участие в открытом кастинг-фестивале для нового комедийного шоу «Лига Смеха». Фото: Министерство молодежи, спорта и туризма ДНР

Донецкие команды КВН блеснули остроумием на кастинге нового юмористического проекта российского телеканала СТС, который проходил в Москве с 25 по 27 января. Целью кастинга был отбор для участия в съемках комедийного шоу «Лига Смеха».

Представляли Республику две команды «Дуэт имени нет» и «Все Пуteam». Ребята достойно показали себя во всех юмористических испытаниях, которые для них подготовили организаторы. Они выступали в жанрах – миниатюра, музыка, пародия, стенд-ап, импровизация и т.д.

Результаты кастинга пока неизвестны. Если комикам повезет, то они получат не только яркие впечатления от поездки, а также опыт в съемках популярной телепрограммы.

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