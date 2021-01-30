В ЛНР рассказали, как будет проходить вакцинация от коронавируса

Вакцинировать пациентов будут препаратом российского производства Sputnik V Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Заместитель главного врача по поликлиническому разделу работы Луганской клиники медицины катастроф Татьяна Кобыляцкая рассказала журналистам, как будет проходить вакцинация от коронавируса.

По ее словам, учреждение проводит подготовку к началу вакцинации против COVID-19. Осуществлять ее будут специально обученные медработники. Перед инъекцией пациентам нужно пройти обязательный осмотр у терапевта.

— Терапевт пациента осматривает, опрашивает, измеряет частоту сердечных сокращений, давление, слушает его, спрашивает о сопутствующих патологиях, показаниях, выясняет, какие у него есть заболевания, которые являются противопоказанием для вакцинации, и пациент дает согласие на проведение вакцинации и идет в прививочный кабинет, — говорится в сообщении.

Таким образом, клиника сможет вакцинировать от коронавируса в день не меньше 200 человек. Однако после прививки пациенты будут находиться под наблюдением медиков еще в течение получаса.

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