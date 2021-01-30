Силы противовоздушной обороны ДНР сбили беспилотник противника, летевший в направлении Донецка

БПЛА принадлежал составу 56-й бригады. Фото: Архив Народной милиции ЛНР

Дежурный расчет противовоздушной обороны Народной милиции ДНР сбил беспилотник Вооруженных формирований Украины.

Известно, что БПЛА летел в направлении поселка Старомихайловка, который находится на западной окраине Донецка. На данный момент фото и видео с беспилотника изучаются специалистами оборонного ведомства Республики.

— Факты нарушений в оперативном порядке доведены до представителей украинской стороны в СЦКК, с целью принятия мер к нарушителям и исключения случаев фальсификации учетных данных о нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских боевиков, — говорится в сообщении.

Добавим, что 23 января боевики ВСУ, используя ударный БПЛА нанесли удар по позициям Народной милиции ДНР в Старомихайловке. В результате сброса взрывного устройства - погиб защитник Республики.

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