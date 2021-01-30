В Донецке открыли сбор денег на лечение смертельно больного 3-летнего Вани Кулабухова

Мальчик борется со смертельным заболеванием. Фото: Время добрых

К вечеру 31-го декабря у трехлетнего Вани Кулабухова начала подниматься температура. Родители сразу подумали, что это обычная простуда – дети ведь часто болеют, к тому же такой сезон. Однако результаты анализов показали – у ребенка острый лимфобластный лейкоз – рак.

Мальчик уже прошел первый блок высокодозной химиотерапии. Для спасения жизни ребенка необходимо собрать немалую сумму – 780 тысяч рублей.

- Когда у Ванюши первый раз брали пункцию, мне пришлось буквально силой его удерживать, он так кричал и плакал… И я вместе с ним, - говорит со слезами на глазах мама мальчика. - Вторую пункцию пришлось делать уже под наркозом. До сих пор, когда понимает, что сейчас будут снова или кровь брать, или капельницу ставить, прижимается ко мне как маленький загнанный зверек.

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