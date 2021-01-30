В Донецке прекращен сбор денег смертельно больному 13-летнему Егору Бойко

Егор Бойко продолжает лечение. Фото: Время добрых

Сбор денег на лечение смертельно больного тринадцатилетнего Егора Бойко закрыт. На лечение мальчика необходимо было собрать 546 тысяч рублей. Об этом сообщили волонтеры донецкого благотворительного фонда «Время добрых».

Страшный диагноз – «острый лимфобластный лейкоз» мальчику поставили в 2019 году.

- Обычно новости о наших подопечных детях нам сообщают их родители. О Егоре нам рассказывает директор и воспитатели детского дома, в котором мальчик находится уже больше семи лет, и врачи отделения онкогематологии для детей, - рассказывают волонтеры. - В детском доме у Егора появилась отдельная комната, оборудованная всем необходимым. В онкоотделение Егор приезжает несколько раз в месяц: для проведения контрольной пункции, сдачи необходимых анализов и прохождения планового осмотр у лечащего врача.

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