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Миграционные службы ДНР изменили график приема документов для оформления паспорта

Об этом сообщили в пресс-службе МВД ДНР
Екатерина СорокаЕкатерина Сорока
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МС изменила график работы отделений. Фото: пресс-служба МВД ДНР

МС изменила график работы отделений. Фото: пресс-служба МВД ДНР

Отделения Миграционных служб ДНР изменили график приема документов для оформления паспорта гражданина Республики. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Так, по четвергам в первоочередном порядке принимают несовершеннолетних, беременных женщин или находящихся в декретном отпуске, а также родителей малолетних детей.

По понедельникам и четвергам осуществляется прием заявлений и выдача оформленных адресных справок.

По вторникам, средам и пятницам ведется прием заявлений о регистрации (снятии регистрации) по месту жительства или пребывания.

Также напомним, что сейчас работает особый механизм выдачи гражданам талонов электронной очереди без назначенной даты приема. Эта услуга позволяет обратиться в отделение Миграционной службы в ближайшую освободившуюся дату. Владельца талона уведомят об этом СМС сообщением.

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