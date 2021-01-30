В ЛНР простились с ветераном, награжденным пятью медалями «За отвагу»

Алексей Николаевич Воронов умер 26 января на 98-м году жизни. Фото: Администрация города Первомайска

В Первомайске простились с ветераном Великой Отечественной войны Алексеем Николаевичем Вороновым. Торжественное захоронение состоялось 29 января. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

В этот день к дому, где жил ветеран, пришли не только его знакомые, но и местные жители со всей округи. Церковный обряд отпевания провел Благочинный Первомайского округа, настоятель Свято-Николаевского храма протоиерей отец Василий в сопровождении хора певчих.

Под звуки траурного марша в исполнении Духового оркестра МВД ЛНР и троекратный залп винтовок почетного эскорта из сотрудников Первомайского городского отдела внутренних дел, Алексей Николаевич был захоронен. К могиле ветерана были возложены венки и цветы.

Алексей Николаевич Воронов умер 26 января на 98-м году жизни. При жизни его наградили пятью медалями «За отвагу». Таких как он во всей Красной Армии всего 17-ть бойцов.

Алексей Николаевич попал на фронт в 17 лет. Он прошел боевой путь от курсанта офицерского пулеметно-минометного училища в Липецке и дослужился до командира пулеметного расчета 220-го стрелкового полка.

Воронов участвовал в боях за Сталинград, а также освобождал от фашистских захватчиков Украину, Молдавию, Румынию, Венгрию, Югославию, Болгарию и Австрию.

Долгие годы после войны Алексей Николаевич занимался любимым делом. Он работал киномехаником. Даже был награжден знаком «Отличник кинематографа Советского Союза».