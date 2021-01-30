Медики ДНР зарегистрировали очередной прирост больных коронавирусом

На лечение поступили 190 человек с диагнозом коронавирус Фото: Олег ЗОЛОТО

За прошедшие сутки диагноз коронавирус был поставлен еще 190 жителям Республики. У 168 человек его поставили благодаря результатам тестов и у 22 пациентов выявлен клинико-эпидемиологически. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Таким образом, с начала пандемии в ДНР число зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19 составляет 20 343. Из них на лечении находятся 7764 пациента, выписаны 10 786 человек, летальных случаев 1783.

В Минздраве ДНР напоминают о важности соблюдении профилактических мер и санитарно-гигиенических рекомендаций для борьбы с коронавирусом. Просят соблюдать дистанцию, носить защитные маски, чаще мыть руки. В местах большого скопления людей нужно проветривать помещение.

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